As autoridades norte-americanas alertaram a população sobre possíveis tornados, tempestades ou inundações repentinas devido ao furacão Ian, que não deve deixar a Florida até quinta-feira — depois de ter atingido esta quarta-feira Cayo Costa.

De acordo com a CBS News, quando o furacão começou a atingir a Florida com chuvas e ventos fortes já cerca de 2,5 milhões de pessoas estavam sob ordens de retirada obrigatória. Mais de 600 mil habitantes do estado norte-americano ficaram sem eletricidade à medida que o centro da tempestade se aproximava.

Ao longo desta quarta-feira têm sido partilhados diversos vídeos nas redes sociais que mostram a força do vento, inundações e os “perigos” de entrar na água. Os satélites da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) capturaram imagens do interior olho do furacão à medida que este se aproximava da Florida.

NOAA satellites captured footage of the inside of #HurricaneIan 's eye as it approached Florida. https://t.co/QvkLJMfz8c pic.twitter.com/ZsGj3o7ynn

Em Fort Myers, a força da água não demoveu um grupo de pessoas de se aventurar a nadar. O especialista em furacões Zach Covey partilhou o momento no Twitter, mostrando-se incrédulo e alertando para os perigos da situação.

Outros vídeos publicados nas redes sociais mostram, nessa cidade na Florida, carros submersos e a forma como o vento faz abanar fortemente as palmeiras.

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.

This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022