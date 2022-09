António Costa vai falhar as cerimónias comemorativas do 5 de outubro, por “motivos pessoais“, confirmou ao Observador fonte do gabinete do primeiro-ministro. António Costa já não tinha assistido ao discurso do Presidente da República nas comemorações do 10 de junho, por motivos de saúde, e agora não estará na comemoração da implantação da República.

Desde que é primeiro-ministro, António Costa só tinha faltado a uma cerimónia do 5 de outubro: a de 2019, por ser dia de reflexão, e ir a eleições no dia seguinte. António Costa será substituído na cerimónia pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Na cerimónia, como habitual, vão discursar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa o presidente da câmara de Lisboa, e o presidente da câmara de Lisboa. Carlos Moedas vai fazer o seu primeiro discurso de 5 de outubro. O autarca já tinha marcado presença, a convite de Fernando Medina, no 5 de outubro de 2021 (poucos dias depois de ser eleito), mas apenas para assistir à cerimónia.