José Ornelas, bispo da Diocese de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, está a ser investigado pelo Ministério Público. Em causa está a possível “comparticipação em encobrimento” de casos de abusos sexuais de menores de um orfanato liderado por um padre dehoniano, numa cidade da província de Zambézia, em Moçambique, avança o jornal Público. A denúncia foi enviada ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em setembro a Presidência da República encaminhado o caso para a Procuradoria-Geral da República (PGR) que confirma ao jornal ter recebido a mesma.

O caso terá ocorrido há mais de uma década, em 2011. Nesta altura, José Ornelas estava à frente da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (dehonianos). João Oliveira, professor de português no Centro Polivalente Leão Dehon, frequentado por várias crianças daquele orfanato dirigido pelo Padre Luciano Cominotti, terá ouvido um aluno a relatar alegados abusos sexuais lá cometidos. A situação foi relatada a José Ornelas, líder mundial dos dehonianos, seu representante no Vaticano, tendo o professor obtido como resposta apenas duas cartas a “agradecer” os alertas, mas frisando que Luciano Cominotti não estava sob a sua autoridade, por não pertencer à congregação — não havendo quaisquer provas contra o padre Ilario Peri, diretor da escola, este da ordem dos dehonianos.

Perante a inação, 11 anos depois, João Oliveira enviou uma carta diretamente a Marcelo Rebelo de Sousa, denunciando agora o bispo José Ornelas por nada ter feito. A denúncia, a que o Público teve acesso, fala em vários casos de abusos sexuais de menores, lendo-se que o atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa “omitiu das autoridades o abuso de vários menores enquanto presidente da Ordem dos Dehonianos” ou ainda que “protegeu abusadores de menores em duas ocasiões distintas”, uma em Gurúè, Moçambique, e outras em Portugal, entre 2003 e 2015, quando era chefe da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. O presidente da República remeteu a denúncia à PGR.

José Ornelas, em declarações ao mesmo jornal diz que não teve conhecimento formal da denúncia, mas frisa que agiu em conformidade: “Não sinto que tenha existido negligência da minha parte.” Garante também que cumpriu “com toda a sinceridade com os procedimentos adequados” e que “nunca, até às denúncias do professor João Oliveira, tinha havido qualquer notícia sobre abuso de crianças” naquele centro. Explica ainda que em 2011, aquando das denúncias do professor, abriu um inquérito interno — não existe, no entanto, registo do mesmo, explica, por ter sido “informal”.

A denúncia, avança o Público, foi analisada por duas procuradoras, que determinaram a abertura da investigação, apontando na direção da “comparticipação em encobrimento”, mas falando ainda em “crimes ocorridos em Portugal”.