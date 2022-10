(em atualização)

Jeremy Hunt foi nomeado para ocupar a pasta das Finanças no governo inglês, após a demissão de Kwasi Kwarteng. O anterior ministro das Finanças foi demitido esta sexta-feira, ficando apenas 38 dias em funções.

A conta de Twitter de Downing Street já partilhou a nomeação de Hunt para o cargo de ministro das Finanças.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022