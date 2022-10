O regresso à titularidade, mais um jogo em branco, as dúvidas do costume em relação à próxima partida. Depois do primeiro golo na Premier League que fez a reviravolta frente ao Everton, que coincidiu com o 700.º golo por clubes ao longo de 20 anos, Cristiano Ronaldo voltou a ser titular pelo Manchester United diante do Omonia mas ficou de novo em branco, num encontro dominador mas sem grande qualidade dos red devils que terminou com uma vitória pela margem mínima com golo nos descontos de McTominay. Agora, a dúvida do costume que pouco poderiam antever em 2022/23: continuaria o número 7 como titular no regresso do Campeonato? Em condições normais não… a não ser que Martial ficasse de fora.

“O jogo com o Newcastle será como qualquer jogo. Respeitamos o adversário, é uma equipa forte e temos de estar no nosso melhor para conseguir o resultado que pretendemos. Os jogos importantes estão agora a começar a chegar e temos de estar concentrados. Com bola, dentro dos princípios que falamos, eles têm liberdade, mas a defender existem regras. A defender não há ‘ses’ ou ‘mas’, temos de estar 100% focados e disciplinados para seguir essas regras. Se não for assim, vamos ser castigados e queremos evitar isso”, destacara Erik ten Hag antes da receção ao Newcastle, sem saber ainda se contaria com Martial.

