O jornalista norte-americano Bob Woodward, célebre por ter sido um dos protagonistas da investigação jornalística ao escândalo Watergate, que levou à demissão do Presidente dos EUA Richard Nixon em 1974, vai lançar na próxima semana um audiolivro com oito horas de gravações de 20 entrevistas com Donald Trump — durante as quais o antigo Presidente norte-americano fala extensamente sobre a sua relação com Kim Jong-un e Vladimir Putin, sobre o armamento nuclear dos EUA, sobre a pandemia da Covid-19 e sobre o seu modo de administrar a Casa Branca.

De acordo com a CNN, que esta quarta-feira publica alguns excertos do audiolivro, uma das grandes revelações da obra é a de que Donald Trump não tinha qualquer plano quando, em 2018, se envolveu numa disputa retórica com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sobre o poderio nuclear de cada um dos países, chegando mesmo a afirmar que tinha um botão nuclear “muito maior e mais poderoso” do que o norte-coreano.

Numa das entrevistas que surgem neste audiolivro, gravada em dezembro de 2019 na Sala Oval, o famoso escritório do Presidente dos EUA, Bob Woodward pergunta a Donald Trump se o objetivo daquela retórica dura contra Kim Jong-un tinha como objetivo convencer o líder norte-coreano a negociar. Mas Trump assume honestamente: “Não, não. Foi por uma razão qualquer, foi, quem sabe, instintivamente. Falemos do instinto, está bem? Porque, na verdade, não sabemos o que vai acontecer, mas era uma retórica muito forte. A mais forte.” Depois, o então Presidente norte-americano mostrou ao jornalista uma série de fotografias ao lado de Kim na zona desmilitarizada da Coreia.

