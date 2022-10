Também em matéria de automóveis, há modelos que apelam à razão e outros que afagam a emoção. A Toyota oferece uma gama cada vez mais alargada destes últimos, que apelida de Gazoo Racing Brothers. Aos já conhecidos GR 86, GR Supra e GR Yaris (existe igualmente uma versão GRMN Yaris, ligeiramente mais potente e desportiva), os japoneses juntaram o GR Corolla.

A mais recente aquisição da família GR surge como estrela de uma campanha de promoção denominada Rally Ready, salientando o facto de o GR Corolla estar equipado com um motor que supera os 300 cv, potência que ainda não há muitos anos animava os modelos que disputavam o Campeonato do Mundo de Ralis. A esta verdadeira manada, o mais assanhado dos Corolla, que continua a ser o modelo mais vendido no mundo, soma tracção integral (outra solução popularizada pelo WRC) e um chassi afinado para curvar depressa e bem, com uns pózinhos de espectacularidade à mistura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O GR Corolla monta um motor com três cilindros sobrealimentado, com 1.6 litros e 305 cv, cujo sistema 4×4 tem modos de condução que o tornam mais civilizado ou mais arisco, quando o condutor opta por uma distribuição de potência que favorece o drift, existindo ainda uma afinação ideal para circuito. Esta troca a espectacularidade pela eficiência e a diversão por um melhor tempo por volta.

Com apenas 1355 kg e a capacidade de ir de 0-100 km/h em cerca de 5 segundos – ligeiramente melhor do que o GR Yaris, que é menos potente, mas mais pequeno e mais leve –, o GR Corolla é capaz de colocar no eixo traseiro 40%, 50% ou 70% da força do motor (torque), o que muda por completo a atitude do desportivo.