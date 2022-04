Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Toyota ofereceu uma prenda muito apreciada aos amantes dos pequenos desportivos ao conceber o GR Yaris, mais ainda quando o reforçou ao introduzir uma versão ainda mais desportiva e ligeiramente mais potente, o GRMN Yaris, que debita 272 cv em vez de 261 cv. A pequena bomba foi concebida como um desportivo com apenas 4 metros de comprimento, mas equipado com um motor com 1618 cc sobrealimentado, cuja potência se revela suficiente para atingir 230 km/h e passar pelos 100 km/h ao fim de somente 5,5 segundos.

Associado ao motor de três cilindros, compacto e leve, está uma caixa manual de seis velocidades, uma opção da Toyota para que o pequeno desportivo se torne mais acessível. O conjunto anuncia um peso de apenas 1355 kg, sendo que o sistema de tracção integral é um dos seus principais trunfos, tanto mais que é único no segmento. Isto levou a que Yaris desportivo se tenha transformado rapidamente na referência do segmento, para quem busca prazer ao volante.

Agora, menos de dois anos depois, a Toyota volta a fazer de Pai Natal e, ao remexer no fundo do saco das prendas, encontrou um presente tão ou mais apetitoso do que o primeiro: O GR Corolla, um desportivo compacto e maior do que o Yaris, com 4,4 metros de comprimento, sendo igualmente mais largo e maior entre eixos. O Corolla desportivo monta o mesmo motor de três cilindros e 1618 cc, que depois de soprado por um turbo, atinge 305 cv, apesar de fornecer praticamente a mesma força (370 Nm, mais do que os 360 Nm do GR Yaris, mas menos do que os 390 Nm do GRMN Yaris).

O super Corolla monta a mesma caixa de velocidades do Yaris desportivo e o mesmo sistema de transmissão 4×4, que permite ao condutor regular a distribuição da potência pelos dois eixos, alterando assim o comportamento do modelo. Consoante o programa de condução seleccionado, o GR Corolla pode deslocar para a traseira 40%, 50% ou 70% do binário do motor, o que torna o desportivo mais subvirador, mais neutro ou mais sobrevirador, atravessando-se mais de traseira em aceleração neste último caso.

A carroçaria maior e mais larga, leva a que o GR Corolla pese mais cerca de 190 kg do que o GR Yaris. Resta saber quando chegará ao nosso mercado, bem como o preço pelo qual vai ser proposto.