Existem pelo menos duas esquadras chinesas a operar nos Países Baixos, de forma ilegal, com escritórios onde são tratados assuntos como a renovação de cartas de condução, mas que também têm sido usados para intimidar pelo menos um refugiado chinês.

A informação é fruto de uma investigação de dois media holandesas, a televisão RTL e o site Follow The Money, que visitaram as duas esquadras. Uma é na capital Amesterdão e funciona desde junho de 2018, muito embora não fosse até agora do conhecimento das autoridades holandesas. A outra abriu no início deste ano na cidade de Roterdão.

Ali, cidadãos chineses a residirem no país tratam de questões como a renovação de cartas de condução chinesas e alterações de estado civil. Os media holandeses, porém, descobriram que pelo menos um refugiado chinês nos Países Baixos foi intimidado pela polícia chinesa no país: trata-se de Wang Jingyu, que é perseguido por críticas ao regime chinês nas redes sociais, e que conseguiu asilo nos Países Baixos.

Wang Jingyu confirmou à RTL e ao Follow The Money que tem sido assediado pela esquadra de Roterdão desde o início do ano. Primeiro, foi um telefonema: “Ele disse-me para voltar à China para resolver os meus problemas. Disse-me também para pensar nos meus pais.” Depois foram várias SMS com insultos. Seguiram-se ameaças de bomba feitas em seu nome, que o levaram a ser investigado pela polícia holandesa. Esta, contudo, acabou por ilibar Wang.

O ministério dos Negócios Estrangeiros holandês confirmou aos media que a existência destas esquadras é “ilegal”, já que qualquer atuação deste género carece de autorização do governo holandês. “Vamos investigar o que estão exatamente a fazer aqui e depois tomar ações apropriadas”, disse um porta-voz do ministério.

A embaixada da China nos Países Baixos disse não ter conhecimento da existência destas esquadras, muito embora elas sejam mencionadas nos media chineses e em vídeos promocionais, onde é possível ver a presença de um membro da embaixada numa reunião onde se discutiu a criação da esquadra de Amesterdão.

Em setembro, o deputado português João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, citou no Parlamento o documento da Organização Não-Governamental Safeguard Defenders, onde se diz que Portugal tem três esquadras chinesas a operar neste momento.

Ao Expresso, fonte policial confirmou que as autoridades portuguesas estão a par das atividades das três organizações denunciadas pela ONG em Portugal, que funcionam aparentemente como associações recreativas e culturais, mas garantiu que, “para já”, não há provas de que tenham levado a cabo “ações ilegais”.