Nos últimos dias, têm surgido dezenas de queixas de burla através de mensagens no WhatsApp, em que é pedido que seja enviado dinheiro para uma determinada conta bancária. De acordo com as informações avançadas pela Polícia Judiciária, já foi identificado e detido um suspeito através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Trata-se de um homem, “estrangeiro, com 25 anos de idade”, explicou a PJ em comunicado.

Apesar de o número de burlas ainda não ter sido “totalmente apurado” pelas autoridades, tem-se verificado “um número crescente de denúncias” por este tipo de burla, a que a PJ deu o nome de “olá, mãe ou olá, pai”.

Neste caso especifico, é recebida uma mensagem que começa com “olá, pai” ou “olá, mãe” e é dito que a pessoa perdeu o telemóvel ou que precisa de dinheiro. Depois disso, é enviado o número de uma conta para onde deve ser transferido dinheiro ou um número de telemóvel para enviar dinheiro através do MBWay.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A PSP e a GNR já tinham, aliás, emitido vários alertas sobre esta burla, geralmente enviada para pais e sugerindo que os seus filhos ficaram sem dinheiro. E, esta quarta-feira, a PJ voltou a reforçar o alerta para que “em momento algum, satisfaçam pedidos via WhatsApp ou outras plataformas de comunicação similares, sem confirmação prévia dos familiares, em nome de quem são feitas as solicitações, de transferências de dinheiro”.