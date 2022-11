Os suecos da Volvo estão empolgados com a apresentação, a 9 de Novembro, do novo topo de gama eléctrico da marca, o EX90. Será um SUV com espaço para sete passageiros, cinco metros de comprimento e uma carroçaria mais baixa do que o normal, para esta classe de veículos, para ser mais leve e usufruir de uma aerodinâmica mais eficiente para optimizar a autonomia. Mas enquanto não chega a oportunidade de conhecer o EX90 e todos os seus trunfos, o construtor vai avançando com alguns dos pormenores que caracterizam o modelo.

Esta revelação a conta-gotas levou a Volvo a mostrar como será o tablier, como estará integrado na grelha “fechada” o emblema da marca, os fechos das portas, as jantes aerodinâmicas e os apêndices sobre o vidro do portão traseiro. Todos estes pormenores confirmam que o construtor nórdico prepara um SUV eléctrico que está mais próximo do conceito dos crossovers (por ser mais baixo), com um aspecto clean e minimalista, com capacidade de transportar a família, uma vez que é capaz de alojar até sete pessoas a bordo e com uma solução estética que não se deverá afastar muito da já revelada pelo Polestar 3.

As semelhanças entre o EX90 e o Polestar 3 deverão ser ainda mais evidentes por dentro, com o tablier minimalista a exibir um ecrã central vertical e as saídas de ar, finas e a prolongarem-se de um extremo ao outro, a darem a sensação de estarmos perante um habitáculo ainda mais largo. Os bancos também foram revelados, permitindo ver que serão envolventes e com materiais que parecem ser recicláveis, desconhecendo-se se a Volvo vai alinhar pela solução da Polestar, que anunciou pretender oferecer pele verdadeira – com a garantia que provém de animais abatidos para consumo – em alternativa aos materiais alternativos e reciclados que muitos concorrentes oferecem.

A fotos libertadas à laia de teaser permitem igualmente que se veja o pequeno painel de instrumentos em frente ao condutor. Mas o pormenor mais curioso é a “bossa” destinada a alojar o LiDAR que o EX90 vai oferecer de série em todas as versões, como forma de “ver” o que se passa à sua frente e evitar embates ou outro tipo de acidentes.