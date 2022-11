Depois de criar um Land Rover Defender “colado” à imagem de James Bond, o construtor britânico decidiu ir mais além e elevar a fasquia de protecção oferecida aos ocupantes do Defender 110. E porque não há que arriscar com clientes que querem ou precisam de se deslocar com mais segurança, a Land Rover optou por associar-se à Trasco, empresa alemã especializada em projectos de fornecimento de equipamentos originais, limousines, berlinas e SUV blindados para clientes governamentais e empresariais, com 35 anos de experiência no mercado.

O resultado é um Defender que parece igual a todos os outros, mas não é. Depois de preparado pela Trasco, passa a ser à prova de bala e até é capaz de “sobreviver” a uma explosão, graças ao recurso a aço leve de alta segurança, vidro e os materiais compósitos especiais que oferecem protecção contra disparos em diferentes graus (os clientes podem optar entre o nível VPAM 4 ou VPAM 6). Naturalmente, as áreas de maior fragilidade – no sentido de mais propensas à intrusão ou aos ataques do inimigo – são as que passam a contar com os materiais à prova de bala. Nomeadamente o pára-brisas, as portas e os vidros das portas, o tejadilho, o piso e uma nova divisão com janela atrás da segunda fila de bancos, tipo refúgio.

Os que forem ainda mais exigentes podem reforçar a protecção do Defender 110 com uma série de outros equipamentos, desde uns sempre úteis pneus antifuro, passando por detalhes que fazem toda a diferença numa hora de aperto, como elevadores de vidros mais robustos ou um sistema para apagar incêndios no compartimento do motor, sendo que o próprio depósito de combustível pode ser equipado com fecho automático, para uma maior segurança. A Trasco também pode conceber uma secção inferior com protecção balística e montar a já conhecida luz azul rotativa com sirene na grelha dianteira do Defender, permitindo assim sinalizar a emergência.

Apesar de funcionar como se fosse um escudo de protecção sobre rodas, talvez a melhor “arma” de defesa do jipe britânico com a conversão anti-sequestro da Trasco seja a sua capacidade de se confundir com um banal Defender. “O nosso protótipo discreto A-KIP®, concebido e produzido por nós, foi criado para auxiliar a proteger o mais valioso dos bens: a vida humana. Normalmente, a discrição é a melhor forma de defesa. A nossa criação para o Defender permite disponibilizar protecção adicional a quem necessita, discretamente incorporada no trânsito habitual, dado que é impossível distinguir o veículo de um modelo convencional”, realça o responsável pelas Vendas da Trasco, Allan Petty.