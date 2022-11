Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia confirmou que as suas tropas já saíram da cidade de Kherson, dois dias depois do anúncio da retirada. Numa saída apressada, há relatos de que os russos deixaram para trás alguns dos camaradas feridos.

Fontes na linha da frente ouvidas pelo The Telegraph revelaram que, quando atravessaram para a margem esquerda do rio Dnipro, os russos não levaram ou enterraram os cadáveres dos soldados e abandonaram os companheiros feridos. “Eles saíram porque sofreram baixas, baixas muito pesadas. Mais do que isso, eles nem levam os corpos dos soldados mortos e deixam os feridos para trás“, disse ao jornal britânico Nikolai, um soldado ucraniano que combate na região de Kherson.

Segundo o mesmo militar, as tropas ucranianas estão “constantemente a atacar”, conseguindo desta forma forçar a retirada dos russos da cidade de Kherson. “Há uma retirada das tropas russas para posições mais fortificadas. Mais ainda há pontos populosos onde vimos batalhas”, descreveu.

Já Serhiy Khlan, governante pró-Ucrânia da cidade de Kherson, relata que os ucranianos destruíram equipamentos russos enquanto estes estavam a ser transportados para o outro lado do rio e não estão a planear parar, uma vez que a Rússia não pediu um corredor para a retirada.

Na quarta-feira, o Ministério de Defesa russo anunciava a saída das tropas de Kherson e esta sexta-feira confirmava que a operação de retirada estava concluída. A bandeira azul e amarela já voltou a ser hasteada na cidade e os residentes saíram à rua em festa, recebendo os soldados ucranianos com palmas, abraços e lágrimas. Os festejos prosseguem noite dentro, num dia que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu como “histórico”.