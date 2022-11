Dentro de três anos, a Kia vai começar a produzir os seus eléctricos na fábrica que o Hyundai Motor Group possui na Eslováquia, segundo o construtor avançou à Automotive News. Desconhecemos que modelos começarão a ser fabricados nas instalações sul-coreanas no Velho Continente, sobretudo numa fase em que ao e-Niro a Kia já juntou o EV6, gama que reforçará em breve com o EV9, o SUV topo de gama com dimensões similares ao Sorento, mas 100% a bateria.

No que respeita aos veículos eléctricos, uma das fragilidades dos construtores Kia e Hyundai sempre foi a necessidade de os produzir na Coreia do Sul e depois exportá-los para os restantes mercados, a começar pela Europa. Não só os custos do transporte não favorecem as margens de lucro, como não possuem capacidade de produção no seu mercado de origem capaz de satisfazer todos os países para onde exportam os seus modelos a bateria.

Numa fase em que a Kia está a reforçar a sua gama de veículos eléctricos, prevendo lançar 14 novidades até 2027, a decisão de passar a fabricar na Europa vai permitir incrementar o número de unidades disponíveis para os clientes dos países da União. Este volume de apresentações em apenas cinco anos significa que podemos esperar quase três novos eléctricos por ano, o que certamente deverá ocupar os engenheiros da marca. Ou das marcas, uma vez que tudo indica que a Hyundai irá beneficiar de uma estratégia similar.

A partir de 2025, a Kia introduzirá o seu primeiro automóvel eléctrico compacto, um rival do VW ID. 3, o que elevará as ambições da Kia (e da Hyundai, que deverá lançar um modelo similar) em matéria de volume de vendas. Mas esta decisão de produzir na Europa, nas instalações de Zilina, obrigará o grupo sul-coreano a investir fortemente na linha de produção eslovaca, uma vez que os seus eléctricos modernos assentam todos em plataformas específicas para modelos a bateria.