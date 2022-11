Sara Carbonero, jornalista espanhola e ex-mulher do guarda-redes Iker Casillas, foi novamente operada de urgência depois de realizar os habituais exames de controlo ao cancro do ovário que lhe foi diagnosticado em 2019. A informação é avançada pela espanhola Lecturas, que acrescenta que a jornalista, de 38 anos, foi internada e operada de urgência na última segunda-feira.

A decisão de internamento foi tomada, depois de realizados os exames de rotina, pela equipa médica que tem acompanhado Sara Carbonero na luta contra o cancro. No início do ano passado o estado de saúde da jornalista e apresentadora voltou a ser notícia pelos mesmos motivos, quando foi também sujeita a uma cirurgia de urgência. Agora, a apresentadora foi internada, relata a publicação espanhola, “depois de passar o fim de semana acompanhada pela família” que está agora a cuidar dos filhos que Sara Carbonero tem com o guarda-redes espanhol Casillas.

Com o início do Mundial no Qatar, Casillas faz parte da equipa da RTVE, como comentador, e está no país em trabalho. A mesma publicação relata que o ex-jogador equacionou deixar o Qatar para ficar com os filhos, mas que a decisão foi deixá-los com familiares próximos.

Lo hablamos en el debate técnico de la jornada de protagonistas en @AztecaDeportes ⚽️???????? Quién se lo haya perdido, puede verlo en: https://t.co/yMo6wOwJSZ #ElCanaldelMundial pic.twitter.com/SQyPiDpVRT — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 22, 2022

As informações sobre o estado de saúde da apresentadora espanhola ainda são poucas. Sara Carbonero terminou os tratamentos de quimioterapia em novembro de 2019, mantendo os controlos de rotina — em maio de 2020, por exemplo mostrava-se nas redes sociais com o cabelo curto.

Já este ano, no dia em que completou 38 anos, a espanhola publicou no Instagram uma fotografia onde era visível uma cicatriz na barriga e onde fazia uma reflexão sobre a vida.