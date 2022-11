Os agentes da Agência de Segurança nos Transportes do aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, foram surpreendidos durante a revista das malas, após a máquina de raio-X ter detetado a presença de um gato numa das bagagens.

Lisa Farbstein, porta-voz da Agência de Segurança nos Transportes (TSA, na sigla em inglês), adiantou à agência Associated Press (AP) que um gato foi descoberto em 16 de novembro, dentro de uma mala naquele aeroporto.

Um dos agentes de serviço naquele dia notou pêlos alaranjados a saírem de dentro de uma mala ligeiramente aberta.

Quando a bagagem passou pela máquina de raio-X, o agente da TSA teve uma surpresa, ao ver nas imagens quatro patas e um rabo, que pertenciam a um felino clandestino.

“Pelo lado positivo, o gato está fora do saco” [“On the bright side, the cat’s out of the bag”, em inglês], tinha revelado a TSA através da rede social Twitter.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022