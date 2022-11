(em atualização)

Uma carta-bomba explodiu, nesta quarta-feira, na embaixada da Ucrânia em Madrid, fazendo um ferido ligeiro, que teve alta pouco depois de ser assistido no hospital, onde se deslocou pelos seus próprios meios. A notícia é avançada pela imprensa do país e, segundo a Antena 3 espanhola, o funcionário da embaixada ucraniana foi atingido quando abria o envelope armadilhado. A carta estava endereçada ao embaixador ucraniano.

A área, na Ronda Abubilla, foi isolada pela polícia, com várias unidades a ser enviadas para o local.

Segundo o ABC, as autoridades foram alertadas pelas 13h15 locais (menos uma hora em Lisboa). “A Polícia Nacional já está a investigar os factos, com a participação da Polícia Científica e da Brigada Provincial de Informação”, avançaram as autoridades espanholas, citadas pelo jornal.

O ferido, segundo a agência Efe, é um cidadão ucraniano e a carta estaria dirigida ao embaixador. O envelope não passou pelo raio X, foi aberto pelo homem, segurança da embaixada, no jardim da missão diplomática.