Em atualização

Várias pessoas morreram esta quarta-feira no Canal da Mancha, entre França e o Reino Unido, na sequência de um naufrágio de um barco que transportava migrantes, estão a noticiar os meios de comunicação britânicos.

De acordo com o canal de televisão britânico Sky News, havia entre 30 e 50 pessoas no barco — mas não se sabe ainda o número de pessoas que morreram.

A notícia começou a circular nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, quando as autoridades britânicas confirmaram que estava em curso uma operação de resgate no Canal da Mancha, depois de ter ocorrido um acidente com um “pequeno barco” ao largo da região costeira de Kent.

Segundo a imprensa britânica, o primeiro alerta chegou à guarda costeira por volta das 3h40 da manhã e dizia respeito a um “barco em dificuldades”. Antes das 8h30 já teria aterrado na cidade costeira de Dover uma ambulância aérea.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estão envolvidos nos esforços um conjunto de helicópteros e embarcações da guarda costeira britânica e das autoridades francesas.

O governo britânico também já confirmou que está a par do incidente e que as várias agências e autoridades do país estavam “coordenadas” para apoiar o resgate.

Há pouco mais de um ano, no final de novembro de 2021, ocorria o pior acidente de sempre com migrantes no Canal da Mancha, um naufrágio que resultaria na morte de 31 pessoas que procuravam viajar de França para o Reino Unido.

Segundo a Sky News, só este ano já fizeram aquela perigosa viagem 44.711 pessoas em 1.087 embarcações.