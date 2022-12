A justiça europeia deu razão à FIFA e à UEFA no diferendo que opõe as duas organizações aos clubes participantes do projeto de criação da Superliga Europeia. O parecer do Advogado Geral da União Europeia foi divulgado esta quinta-feira em comunicado e estipula que, pese embora os clubes terem autonomia para criar a sua própria liga, terão de se sujeitar às regras estabelecidas pelos organismos que tutelam o futebol internacional — ou seja, estariam impedidas de participar em competições organizadas pela FIFA e UEFA (incluindo a Liga dos Campeões).

A opinião de Athanasios Rantos representa um duro revés nas aspirações dos clubes da European Superleague Company (ESLC), cuja pretensão era a de estabelecerem a nova competição, uma liga fechada entre os maiores clubes europeus (como o Real Madrid, Barcelona ou Juventus), e ao mesmo tempo poderem permanecer nas provas atuais. Fontes jurídicas da UEFA, citadas pelo El País, afirmam que a decisão é “um golpe brutal para os promotores da Superliga, sem fissuras, e um apoio total à ideia de que a UEFA persegue objetivos legítimos”.

A decisão final estará agora nas mãos do coletivo de magistrados do Tribunal de Justiça da União Europeia, que as mesmas fontes prevêem que sigam a orientação do Advogado Geral. “Com a clareza com que o advogado se pronunciou, poderá haver algumas pequenas divergências na sentença, mas é expectável que os 15 juízes sigam a linha traçada” por Rantos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.