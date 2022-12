A banda norte-americana de indie-rock Wilco vai atuar em Paredes de Coura em 2023. O grupo que tem como vocalista Jeff Tweedy é uma das seis confirmações mais recentes do festival, anunciadas esta quarta-feira pela organização.

Com quase 30 anos de carreira (começaram em 1994), os Wilco foram uma das principais bandas de rock alternativo nos EUA ao longo dos anos 1990 e 2000, graças a álbuns como Being There (1996), Summerteeth (1999), A Ghost is Born (2004) e sobretudo Yankee Hotel Foxtrot (2001).

Neste ano de 2022, a banda editou aquele que é o seu 12º álbum de estúdio completo, Cruel Country, fez uma série de concertos de comemoração dos 20 anos do disco Yankee Hotel Foxtrot nos EUA e lançou uma versão ampliada, com gravações ao vivo e registos nunca revelados de estúdio, de temas incluídos nesse álbum de 2001.

Também porque já não atuavam em Portugal há dez anos, desde um concerto em 2012 no festival Primavera Sound do Porto (antes, tinham atuado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Theatro Circo, em Braga, em 2009), a confirmação de um concerto dos Wilco é o principal destaque do novo leque de nomes anunciados para aquela que será a próxima edição do festival de Paredes de Coura, agendada para os dias 16 a 19 de agosto de 2023.

Porém, há mais confirmações. A vila do distrito de Viana do Castelo vai ainda acolher concertos de Lee Fields, cantor norte-americano de soul de 72 anos que editou este ano um novo álbum intitulado Sentimental Fool, da cantora, compositora e produtora musical sueca Fever Ray, do grupo Yin Yin, da formação italiana Calibro 35 e do britânico Joe Unknown.

Anteriormente, para a próxima edição do festival, já tinham sido confirmados concertos de The Walkmen, Loyle Carner, Jessie Ware, Kokoroko, Dry Cleaning, Tropical Fuck Storm e Les Savy Fav.

