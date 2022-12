A organização do festival de Paredes de Coura anunciou as primeiras sete confirmações para a próxima edição, agendada para os dias 16 a 19 de agosto de 2023. E um dos grandes destaques é o anúncio de um concerto dos The Walkmen, banda norte-americana de indie-rock, que projetou o carismático vocalista Hamilton Leithauser e que marcou como poucas os anos 2000 e o início da década seguinte.

O grupo fundado em 2000, e que terminou em 2013, tinha já anunciado no mês passado um regresso aos concertos no próximo ano, confirmando atuações em Nova Iorque em abril. Agora, é anunciado também um concerto em Portugal.

Apesar do impacto dos The Walkmen no panorama indie, e de um percurso discográfico da banda aclamado pela crítica — que terminou com Lisbon (disco de 2010) e Heaven (álbum de 2012) —, este não é o único nome sonante do primeiro leque de confirmações do festival.

Um outro destaque passa pelo anúncio de um concerto do rapper e cantor britânico Loyle Carner. O músico só tinha atuado por uma vez em Portugal, em 2019, no festival NOS Alive. No próximo ano, vai regressar com um álbum recém-editado na bagagem, Hugo, o terceiro da sua discografia, lançado já este ano.

Foram ainda anunciados concertos da cantora e compositora britânica Jessie Ware, o seu quinto em Portugal (país a que regressa depois de ter atuado este ano no festival Kalorama), das bandas, também elas britânicas, Kokoroko e Dry Cleaning, do grupo australiano Tropical Fuck Storm e dos norte-americanos Les Savy Fav.

