Está há muitos anos ao lado de Pedro Nuno Santos no Ministério das Infraestruturas. Antes, tinha estado com o agora ex-ministro no primeiro Governo de António Costa na secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, altura em que Pedro Nuno Santos era o pivô do Governo com os partidos que formavam a geringonça.

Hugo Santos Mendes esteve também aí com Pedro Nuno Santos. Agora demitem-se quase em simultâneo. Hugo Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas, foi a segunda vítima do caso Alexandra Reis, que na terça-feira se demitiu da secretaria de Estado do Tesouro, depois de ter sido conhecido que tinha recebido um cheque de 500 mil euros quando saiu da TAP, empresa que estava a ser intervencionada. Alexandra Reis saiu da TAP em fevereiro e foi escolhida por Pedro Nuno Santos para a presidência da NAV em junho. Uns meses mais tarde, Fernando Medina convida-a para um dos gabinetes do Terreiro do Paço. O resto passou-se no espaço de quatro dias. O Correio da Manhã noticiou o pagamento de 500 mil euros a Alexandra Reis no sábado, o Governo pede explicações à TAP, e perante os esclarecimentos da transportadora, Fernando Medina despede Alexandra Reis. Mas os danos não ficavam pela gestora que recebeu 500 mil euros, mas que pediu 1,5 milhões de euros.

Além de fazer cair a própria Alexandra Reis, o caso fez agora cair Hugo Santos Mendes e o seu ministro Pedro Nuno Santos.

Hugo Santos Mendes apresentou a demissão no seguimento das explicações da TAP, que determinaram o envio dos documentos para a CMVM e IFG. Nesse seguimento, “o secretário de Estado das Infraestruturas entendeu, face às circunstâncias, apresentar a sua demissão”, lê-se no comunicado enviado poucos minutos depois da meia noite pelo gabinete de Pedro Nuno Santos que, na mesma missiva, anunciava que também se demitira (o que foi já aceite pelo primeiro-ministro).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.