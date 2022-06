Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo optou por avançar com a estrutura aeroportuária complementar no Montijo, mas já decidiu que um novo aeroporto em Alcochete vai mesmo ser construído, sabe o Observador. Depois de construída a estrutura de Alcochete, o aeroporto de Lisboa Humberto Delgado fecha em definitivo e o Montijo.

O Governo já está articulado com a ANA, gestora dos aeroportos, para avançar com o aeroporto complementar do Montijo, que assegura a operação aeroportuária até que um novo aeroporto de raiz fique concluído. A escolha para o novo aeroporto é Alcochete, que deverá estar pronto em 2035. Ainda assim, esta solução vai envolver negociação de contrato de concessão com ANA para incluir a construção de um novo aeroporto. A construção de um aeroporto de raiz em Alcochete implica investimento em infraestruturas de acessos, nomeadamente a construção da terceira travessia sobre o Tejo.

A solução ainda vai ser objeto de avaliação ambiental estratégica por parte do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil). O concurso internacional para a avaliação que tinha sido lançado pelo IMT e que motivou contestação por alegado conflito de interesse (um dos elementos do consórcio é uma empresa que espanhola que está na gestão dos aeroportos de Madrid) caiu.

O Montijo já tem declaração de impacte ambiental para que a obra possa avançar, mas ainda é necessária a alteração legislativa para anular o poder de veto das autarquias, que foi o que atrasou a obra. A solução do Montijo pode demorar, assim, até quatro anos a estar operacional, já que o Governo vai esperar pela avaliação do LNEC.

O Montijo só funcionará como complementar enquanto Alcochete estiver a ser construído, por forma a Lisboa não ficar refém da capacidade do aeroporto Humberto Delgado. O atual aeroporto vai, segundo apurou o Observador, receber investimentos no imediato, para dar fluidez à circulação de aviões e reduzir atrasos, e não para aumentar a capacidade de passageiros.

