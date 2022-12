O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, não resistiu à polémica saída de Alexandra Reis da TAP. Cinco dias depois de ter sido conhecida, através do Correio da Manhã, a indemnização de 500 mil euros recebida pela então gestora da TAP e ate ontem secretária de Estado do Tesouro, Pedro Nuno Santos apresentou a demissão.

A nota chegou às redações já depois da meia noite desta quarta-feira. Em comunicado, o ministro apresentou esclarecimentos na sequência de “todas as questões que têm sido levantadas e suscitadas ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação”. Em oito pontos, Pedro Nuno resumiu os motivos que o levaram à demissão.

O ministro explica que “no seguimento da alteração acionista da TAP S.A. e da TAP SGPS que resultou na saída do acionista privado Humberto Pedrosa”, no final de 2021, a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, “solicitou a autorização do Ministério das Infraestruturas e da Habitação para proceder à substituição da administradora indicada pelo acionista privado por manifesta incompatibilização, irreconciliável, entre a CEO e a vogal do Conselho de Administração”, Alexandra Reis.

