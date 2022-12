Quando um amigo lhe ligou a pedir ajuda, Jay Withey decidiu enfrentar o nevão que atingia a cidade de Cheektowaga, em Nova Iorque, para ir ter com ele. O plano não resultou, uma vez que o mecânico de 27 anos não conseguiu atravessar as estradas devido à neve e ficou preso no seu camião na sexta-feira, dia 23 de dezembro.

Durante o caminho, encontrou duas pessoas que enfrentavam o frio e deu-lhes abrigo. Porém, quando o camião onde estava o trio ficou preso no meio da neve, Jay Withey começou a bater às portas das casas que ladeavam a rua onde estava para ver se alguém lhes daria abrigo. Apesar de ter oferecido 500 dólares e de ter implorado, ninguém lhes deu casa, contou à CNN.

Na manhã seguinte, o camião ficou sem gasolina e o mecânico descobriu, através do GPS, que existia uma escola perto daquele local. Partiu uma janela e conseguiu entrar, mas não ficou lá durante muito tempo. Voltou para trás e foi procurar outros motoristas presos na neve para os levar para a escola. “A minha missão era apenas continuar e agarrar o máximo de pessoas que conseguisse”, afirmou, citado pela NBC News, acrescentando que andou até “chorar” e sentir que já não “conseguia mais”.

Graças a um esforço que as autoridades apelidaram de heróico, Jay Withey conseguiu salvar a vida de 24 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 70 anos. Além disso, deixou a porta da escola aberta para que outros condutores se pudessem juntar ao grupo, que se abrigava do frio.

Ficaram durante cerca de 24 horas na escola, onde encontraram limpa-neves que os ajudaram a desenterrar os carros para que, posteriormente, pudessem regressar a casa. Como me sentiu mal por ter partido a janela da escola, Jay Withey deixou um bilhete às autoridades onde pedia desculpa: “Para salvar toda a gente e conseguir dar-lhes abrigo, comida e casa de banho tive que o fazer [partir a janela]”. A nota tinha uma mensagem de “Feliz Natal” e estava assinada somente como Jay, sem apelido.

Após verificar as imagens das câmaras de videovigilância, a polícia de Cheektowaga agradeceu no Twitter a Jay pelas suas “ações heróicas, que salvaram a vida das pessoas”. Além disso, as autoridades pediram ajuda para identificar o mecânico — algo que entretanto já conseguiram fazer.

Do you recognize “Merry Christmas Jay”? He pulled people from cars & sheltered them in a near by school.He left a note apologizing for the damage & use of the snow blower he used to make a path to the school.We want to thank “Jay” for his heroic actions that saved people’s lives. pic.twitter.com/iqdKitwEHa

— Cheektowaga Police (@CPDNYInfo) December 29, 2022