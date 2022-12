Chama-se “ciclone bomba” e está a afetar os Estados Unidos e a vida de todos os norte-americanos que se querem deslocar durante a época natalícia. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA lançou um alerta para o desenvolvimento deste fenómeno e para a queda extrema das temperaturas que deve acontecer no país.

Em causa está a passagem de uma massa de ar do ártico que pode atingir uma pressão equivalente a um furacão de categoria 2 e que é conhecida pela descida extrema das temperaturas. Segundo o jornal The Guardian, é esperado que o “ciclone bomba” provoque “frio extremo”, ventos fortes e neve que pode chegar aos 30 centímetros.

We've got chills just looking at this forecast ????

⬇️ This shows high temps Tue-Sun, the color represents the departure from average. Many will experience MUCH below average temps this week, ~20-30° or more below. Keep in mind, wind chill will make it feel even colder than this! pic.twitter.com/4fGd3lXdoP

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 20, 2022