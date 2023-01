Paulo Portas vai integrar o conselho de administração da construtora Mota-Engil, como administrador não-executivo. A empresa confirmou esta sexta-feira, em comunicado enviado à CMVM, que o antigo líder do CDS-PP e ex-ministro da Defesa Nacional, Assuntos do Mar e Negócios Estrangeiros vai assumir novas funções. “À presente data, não possui ações nem obrigações da Mota-Engil”, lê-se na nota.

A notícia já tinha sido, esta manhã, avançada pelo Jornal Económico que dava conta de que Paulo Portas passará a integrar a equipa de Carlos Mota dos Santos, que será CEO e presidente do conselho de administração da Mota-Engil a partir do próximo dia 1 de fevereiro.

O antigo governante, que abandonou o Parlamento na sequência da queda do segundo Governo de Passos Coelho, está na Mota-Engil desde 2016, quando começou a prestar aconselhamento estratégico com foco no mercado da América Latina.