Os despedimentos foram uma das primeiras medidas de Elon Musk quando assumiu o comando do Twitter mas, após dois meses, continuam algumas questões pendentes, nomeadamente detalhes sobre acordos de rescisão e pagamentos de compensações.

O Twitter, que tinha 7.500 empregados no final de outubro, quando Musk chegou à empresa, despediu metade dos trabalhadores e ainda viu mais alguns saírem pelo próprio pé. A companhia já não tem equipa de comunicação, por exemplo. E, segundo a Business Insider, parece existir também falta de pessoal no departamento de recursos humanos, já que a empresa está a entrar em contacto com os empregados despedidos através de um email externo.

Durante o fim-de-semana, vários ex-empregados partilharam com este meio de comunicação que receberam um email de um endereço “twitterseparation@cptgroup.com”, que não estará ligado a nenhum departamento da companhia. Nesta correspondência estaria o pedido para os trabalhadores assinarem o acordo de rescisão para poderem ter acesso a uma compensação. Mas para isso acontecer era necessário fazer login no site de uma outra empresa, a CPT Group.

O facto de o email não vir de um domínio twitter.com e de ainda ser necessário fazer o login noutra entidade levantou suspeitas. A Business Insider relata que muitos dos funcionários despedidos foram encontrar este email na caixa de spam.

