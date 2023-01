Sabemos que alguém é uma “estrela” quando é muito bom numa determinada área ou reconhecido por qualquer motivo. Escolhemos, muitas vezes, um alojamento pela quantidade de estrelas que tem. E até os melhores restaurantes são distinguidos desta forma pelo guia gastronómico mais importante do mundo. É caso para afirmar: se tem estrelas, tem qualidade. E isso pode ser extensível a qualquer área.

O Banco Credibom foi distinguido, pelo terceiro ano consecutivo, com o Prémio Cinco Estrelas na categoria de Crédito ao Consumo. Para Pedro Mata, Deputy CEO do Banco Credibom em Portugal, “é um grande reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido no sentido de tornar cada vez mais transparente e simples o pedido de um crédito pessoal”. Por isso, pretendem “continuar a ser conhecidos pelos consumidores como o Banco que dá crédito aos seus projetos”.

Segundo a organização do Prémio Cinco Estrelas, esta distinção tem por base um sistema de avaliação que, todos os anos, “mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores: satisfação pela experimentação, relação preço-qualidade, intenção de compra ou recomendação, confiança na marca e inovação”. Desta forma, vem “ajudar a identificar o melhor que existe no mercado ao nível de produtos, serviços e marcas”. De acordo com a organização, a atribuição do símbolo Cinco Estrelas a uma marca garante que “os seus produtos ou serviços foram testados por consumidores ou por profissionais e foram considerados muito, mas muito bons”.

Pedro Mata, Deputy CEO do Banco Credibom em Portugal, sublinha que “a atribuição do Prémio Cinco Estrelas resulta exclusivamente da opinião e da avaliação dos consumidores” e, por isso, considera que esta distinção, pela terceira vez consecutiva, é algo que faz com que, na instituição, se sintam “muito orgulhosos”. E afirma: “sermos reconhecidos desta forma, não só nos posiciona como uma referência para os consumidores, como aumenta a nossa responsabilidade e vontade de inovação constante apresentando sempre mais e melhores condições que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes”, afirma.

Também a plataforma PiscaPisca.pt powered by Credibom, o motor de busca para carros usados que nasceu em 2021, foi reconhecida na categoria de “Plataforma de Classificados – Automóveis”. A marca, com apenas dois anos de vida, é reconhecida pelo segundo ano consecutivo, posicionando-se assim como uma das marcas favoritas no seu setor.

O Banco Credibom existe em Portugal há 27 anos e é detido pelo Crédit Agricole Group, um dos maiores grupos bancários europeus. Disponibiliza serviços de crédito pessoal, automóvel, obras e reparações, mobiliário, decoração, eletrodomésticos e férias, assim como seguros de vida, automóvel, incapacidade temporária, desemprego involuntário, proteção de bens e garantia de compra.

