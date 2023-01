Em atualização

Adelino Miguel Reis vai deixar de ser presidente da Câmara de Espinho. Ao que o Observador apurou, a defesa do autarca já terá informado o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto de que o autarca vai renunciar ao mandato para o qual foi eleito nas autárquicas de 2021.

A motivação da decisão é simples de explicar: como Miguel Reis foi detido com a invocação por parte do Departamento de Investigação (MP) de que existem perigo de continuidade da actividade criminosa e de perturbação de inquérito, a renúncia ao mandato faz com que esses dois perigos desapareçam.

Reis é suspeito da alegada prática do crime de corrupção passiva e de outros crimes económicos-financeiros, sendo que existem indícios concretos de alegados pagamentos em dinheiro vivo ao fututo ex-presidente da Câmara de Espinho, como o Observador noticiou em primeiro mão no dia 11 de janeiro.

O facto de Miguel Reis avançar para a renúncia ao mandato faz com que o MP tenha mais dificuldade em solicitar a prisão preventiva do autarca.

Francisco Pessegueiro poderá ser o primeiro a ser ouvido

Miguel Reis e os restantes quatro arguidos que foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto vão começar a ser interrogados a partir das 14h desta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Os outros quatro arguidos detidos são Francisco Pessegueiro, CEO da promotora imobiliária Pessegueiro Investments e suspeito de corrupção ativa, José Costa (chefe de divisão de Urbanismo da Câmara de Espinho), Paulo Malafaia (empresário) e João Rodrigues (arquiteto).

Ao que o Observador apurou, os procuradores do DIAP Regional do Porto vai propor que o primeiro arguido a ser ouvido seja Francisco Pessegueiro, sendo que os restantes arguidos ouvidos numa fase posterior.

Os cinco detidos na chamada Operação Vórtex chegaram ao edifício do TIC do Porto cerca das 16h35 do dia 11 de janeiro, depois de passarem a noite nas instalações da Polícia Judiciária do Porto, tendo sido apenas identificados.

Se os arguidos decidirem falar ao juiz de instrução criminal titular dos autos, é provável que as diligências se prolonguem pelos próximos dias.