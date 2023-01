Depois de reduzir os preços de alguns dos seus veículos na China, o que causou algum desagrado entre os clientes que tinham adquirido recentemente carros da marca norte-americana, a Tesla procedeu hoje a cortes nos preços de modelos seleccionados que comercializa nos EUA e na Europa. E as reduções são significativas, oscilando entre 3000€ e 13.000€, consoante se trate de um Model Y com apenas tracção traseira ou do Model Y Long Range.

A Tesla reportou em 2022 um aumento na produção de 47% e um incremento nas vendas globais de 40%, enquanto a generalidade da indústria automóvel registou crescimentos diminutos ou, em alguns casos, até mesmo a diminuição do número de veículos vendidos. Ainda assim, os analistas que tinham previsto que as vendas do fabricante norte-americano de eléctricos deveriam crescer 50%, viram as suas expectativas defraudadas, o originou mais uma queda no valor das acções, que já tinham visto o seu preço cair cerca de 70% desde o final de 2021. O facto de a marca ter produzido 440.000 veículos no último trimestre de 2022, tendo entregue menos 34.000 unidades, alimentou a teoria de que havia uma redução na procura, mesmo tendo o construtor atribuído essa diferença a problemas logísticos, derivados da exportação para a Europa de modelos fabricados na China e na Califórnia.

Model Y mais barato entre 3000€ e 13.000€

Independentemente das razões que provocaram esta redução de preços, certo é que os clientes nacionais que até aqui tinham o Model Y mais acessível (com apenas tracção traseira) a 49.990€, passaram a poder adquiri-lo por 46.990€, ou seja, menos 6% do que o preço anterior. Se este SUV exportado a partir da China viu o preço cair 3000€, o Model Y Long Range, que pode chegar ao mercado português vindo da China ou da Alemanha, viu o seu preço cair dos anteriores 66.990€ para uns bem mais atractivos 53.990€. São menos 13.000€ (-19,4%), no que é a maior redução de preço entre os modelos da marca no nosso país.

O Model Y Performance, a versão mais potente e dispendiosa do SUV americano, que chega ao nosso país vinda de Berlim, obrigava até quinta-feira a um investimento de 71.000€, valor esse que caiu hoje para 63.990€. A redução de 7010€, um corte de 9,9%, torna o Performance mais apelativo, tanto mais que anuncia uma autonomia de 514 km entre recargas, uma velocidade máxima de 250 km/h e a capacidade de ir de 0-100 km/h em somente 3,7 segundos.

Model 3 reposiciona-se e cai entre 8000€ e 10.000€

O Model 3, a berlina que foi durante muito tempo o modelo mais popular da Tesla, em parte porque era mais barato do que o seu “irmão” Model Y (o SUV com que partilha chassi, mecânicas e bateria), tinha a sua versão mais acessível a ser proposta 5000€ acima do preço praticado pelo Model Y. Este deslize no posicionamento foi agora revisto e, tal como o Model S é sempre mais barato do que o Model X, também agora todos os Model 3 passam a exigir um investimento inferior ao Model Y. Daí que o Model 3 com tracção a um eixo, até ontem proposto por 54.990€, seja agora comercializado por apenas 44.990€, uma redução de 10.000€ (-18,2%), mais substancial do que a operada no Model Y equivalente, que foi de apenas 6%.

Até aqui transaccionado por 62.990€, o Model 3 Long Range passou a custar 52.990€, em mais um corte de 10.000€ (-15,9%), enquanto o Model 3 Performance viu o preço cair de 67.990€ para 59.990€, menos 8000€ que equivalem a uma redução de 11,8%. Curiosamente e ao contrário do que acontece com o Model Y, cujas versões podem ser expedidas da China ou da Alemanha, todos os Model 3 que vêm para a Europa são oriundos da China, uma vez que Berlim ainda não começou a produzir a berlina da Tesla.

Tudo na mesma com os Model S e Model X

Neste dia de grandes reduções de preços, há dois modelos da Tesla que ficaram fora desta corrida aos descontos. Precisamente os que lançaram a marca, a berlina Model S e o SUV sobre a mesma plataforma e com as mesmas mecânicas e baterias, o Model X. Estes são também os modelos que foram alvo de um restyling interior, que chegou ao mercado quase em simultâneo com a versão Plaid, com três motores (dois no eixo traseiro) que totalizam 1020 cv.

O Model S está agora apenas disponível em duas versões, a standard (denominada apenas Model S, como acontece no 3, no Y e no X) e a Plaid, a primeira proposta por 116.990€ e a segunda por 141.990€. O Model X exige um pouco mais da carteira dos clientes, respectivamente 125.990€ e 145.990€.

Se o anúncio de cortes nos preços é bem recebido pelos clientes, tradicionalmente não cai bem junto dos investidores, pelo que a reacção da bolsa norte-americana não se fez esperar. Depois encerrar ontem com os títulos a valer 123,52 dólares, as acções da Tesla abriram hoje às 9h30 locais a serem transaccionadas a 116,55$, uma queda de 5,7%. Ao longo do dia começaram a recuperar e, pelas 13h13, já estavam nos 121,19$, atenuando os prejuízos.