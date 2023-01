Ao comercializar 405.278 veículos novos no último trimestre de 2022, a Tesla alcançou um novo recorde de vendas, ultrapassando os 343.830 veículos transaccionados no 3.º trimestre de 2021. Nos últimos três meses de 2022, o fabricante norte-americano de veículos eléctricos produziu 439.701 unidades, entre Model 3, Y, S e X, um novo valor máximo para a marca californiana, em que 419.088 unidades foram Model 3 e Y, para os restantes 20.613 serem relativos aos Model S e X.

No acumulado do ano, a Tesla produziu 1.369.611 veículos e entregou a clientes 1.313.851, um salto de 40% face às 938 mil unidades vendidas entre Janeiro e Dezembro de 2021, um crescimento que ainda assim foi inferior ao incremento ao nível da produção anual, que se cifrou nos 47%. Este é um desempenho notável, especialmente se tivermos em conta que em 2022 – em valores referentes apenas aos primeiros três trimestres do ano, os únicos disponíveis – o Grupo Volkswagen comercializou 6,058 milhões de veículos, menos 12,9% do que no período homólogo de 2021, o Grupo Mercedes caía 6,1% ao vender 1,518 milhões de veículos e o Grupo BMW via o seu volume de vendas baixar 9,5%, colocando no mercado 1,747 milhões de modelos.

Se o desempenho da Tesla no 4.º trimestre e no acumulado de 2022 foi excelente, em termos absolutos e comparado com a concorrência, a venda de 405.278 unidades no derradeiro trimestre ficou aquém das expectativas dos analistas de WallStreet, que esperavam um valor em redor dos 431.000 veículos.

Este desvio do volume de vendas, face ao que era esperado, aconteceu em parte porque dificuldades logísticas impediram o construtor de fazer chegar aos clientes 34.000 dos 439.000 automóveis produzidos, especialmente os exportados a partir das fábricas da marca nos EUA e na China. Como consequência de ter conseguido aumentar as vendas 40% em 2022, em vez dos 50% avançados anteriormente por Elon Musk, o CEO da marca, as acções abriram na terça-feira a cair 14,9% até às 13h00 de hoje, em Nova Iorque, 18h00 em Lisboa.