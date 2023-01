O arranque da temporada de entrega de prémios começou em força na passada terça-feira com a gala dos Globos de Ouro e uma red carpet que surpreendeu pela positiva. Este domingo, 15 de janeiro, foi a vez do Critics’ Choice Awards — mas o feito não se repetiu. Elle Fanning e Michelle Yeoh foram diretamente para as listas das mais bem vestidas mas, em geral, faltou alguma inspiração aos looks da passadeira vermelha.

A cerimónia de entrega de prémios aconteceu no Fairmont Century Plaza Hotel, em Los Angeles. Entre os grandes vencedores, destacam-se “Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo” (filme de Dan Kwan e Daniel Scheinert) e a série “Better Call Saul”. Cate Blanchet levou o prémio de Melhor Atriz pela sua participação em “Tár” e Angela Basset foi a Melhor Atriz Secundária graças a “Black Panther: Wakanda Para Sempre”. Conheça a lista completa no artigo do Observador.

Os brilhos estiveram em altas na moda desta 28.ª edição e materializaram-se em lantejoulas, missangas e tecidos cintilantes — Michelle Williams em Louis Vuitton, Viola Davis em Valentino e Julia Roberts em Schiaparelli foram exemplos disso. Mas as transparências também continuam a ser uma escolha popular e regressaram em força nos modelos usados por Janelle Monae (Vera Wang), Anya Taylor-Joy (Dior Haute Couture), e Lily James (Oscar de la Renta).

Na fotogaleria, conheça os looks que mais se destacaram nesta edição dos Critics’ Choice Awards.