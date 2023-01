Em atualização

Está oficialmente aberta a época de entrega de prémios de cinema e com ela os desfiles de moda que as atrizes proporcionam. Os Globos de Ouro regressaram na noite desta terça-feira e em grande. A estelar lista de convidados refletiu o seu brilho na passadeira que, desta vez foi cinza e não vermelha, mas a valeu a pena romper com a tradição para que se destacassem ainda mais as outras celebridades da noite, os vestidos.

A lista de vencedores é longa e variada e pode ser consultada neste link. Por aqui tratamos das outras surpresas desta festa, os looks dos convidados. A ideia de glamour que consistia em vestidos com longas caudas e amplos volumes parece ter sido ultrapassada. A silhueta reta foi a favorita desta noite e para tornar cada vestido especial os designers de moda apostaram nas cores e em enriquecedoras texturas, como os folhos, os efeitos criados com brilhos e os bordados. As tendências de moda têm os seus desvios e a esta noite não faltou variedade. Houve quem escolhesse deslumbrar com amplas criações de moda e, claro, quem optasse pelo clássico negro.