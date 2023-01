Chega o fim da primeira volta do campeonato, que não vai deixar saudades ao Sporting. Os leões estão muito longe do topo e longe dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. Na antecâmara final four da Allianz Cup, a equipa de Rúben Amorim espera regressar à vitórias na Liga para não deixar fugir (ainda mais) os rivais e partir para Leiria motivada. Do outro lado, o Vizela parece ter interiorizado as novas ideias trazidas por Miguel Tulipa que promete não levar autocarros para Alvalade. A história não é simpática para os vizelenses, já que nunca conheceram outro sabor que não o da derrota quando encontraram o Sporting. Vai poder acompanhar o jogo aqui, na Rádio Observador, numa Emissão Especial de Desporto.

Depois das 21h contamos com os comentários de Augusto Inácio, que fica encarregue de analisar tudo o que se passar em campo e deixar o resumo em mais uma edição de Relatório de Jogo. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques tem “via aberta” para analisar todos os lances de arbitragem e entregar, no final, o Sem Falta. Na bancada “virtual” da Rádio Observador vai estar o adepto sportinguista João Castro, autor do podcast Sporting160.

No Estádio de Alvalade, o relato fica a cargo do João Filipe Cruz e do iogo Varela, numa Emissão Especial conduzida pelo Vicente Figueira.

