A última lição de David Justino. “O professor não pode ser um animador da sala de aula”

Por tudo isto, insistiu David Justino, esta “é a altura de darmos palavra à Educação”. Socorrendo-se de uma reflexão de Aristóteles (“As raízes da Educação são amargas, mas os seus frutos são doces”), o antigo presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) alertou para se que se repensasse o papel do professor e da Escola enquanto elementos de coesão da sociedade.

Com João Costa na primeira fila — com quem Marcelo Rebelo de Sousa, também na primeira fila, falou durante largos minutos, David Justino insistiu na importância da valorização da dimensão humana na Educação. “Receio que ao adocicarmos as raízes venhamos a colher frutos errados”, alertou David Justino, defendendo que o professor não pode ser visto como um mero “animador da sala de aula” e que importa garantir a “dignificação da relação humana” entre professor e aluno e na comunidade escolar como um todo.

“Entendo a educação como uma instituição social com a função fundamental de transmitir o legado do passado às novas gerações. Torna-se para mim difícil entender que a educação não assente no conhecimento, na cultura, no esforço, no rigor, na exigência e na disciplina. O futuro da educação tem de passar pela valorização dessa relação humana. E há que garantir o presente antes de imaginar o futuro”, rematou o social-democrata

Ainda antes, na parte reservada aos agradecimentos, o antigo ministro agradeceu a Cavaco Silva, de quem foi consultor, o “curso intensivo de macroeconomia do conturbado ano de 1975”. Referiu-se também a Marcelo Rebelo de Sousa, por ter sido porta-voz para a Educação durante a liderança social-democrata do agora Presidente da República. “Abriu-me um caminho que nunca mais deixei de trilhar”, fez questão de sublinhar. Manuela Ferreira Leite mereceria igualmente uma palavra de David Justino. “Obrigado pela sua paciência em aturar os meus desvios mais esquerdistas.”