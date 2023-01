O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiu na segunda-feira, em assembleia-geral extraordinária, desconvocar a greve de tripulantes da TAP cujo início estava previsto para esta quarta-feira, 25 de janeiro e que iria decorrer até 31 de janeiro.

O acordo alcançado entre sindicato e administração foi aceite pelos associados do SNPVAC, que, no entanto, deixa já a ameaça de que o cumprimento do que foi acertado será seguido ao milímetro e caso falhe a luta voltará ao terreno. Também fica já a indicação de que este é um acordo que vigorará até 31 de dezembro de 2024 ou até um momento anterior, caso seja acertado o novo Acordo de Empresa. No momento vigora o acordo temporário de emergência, no seguimento da denúncia do acordo anterior por via da situação de resgate financeiro à companhia.

Agora, e depois da entrega do pré-aviso de greve, os tripulantes iriam avançar para uma greve de sete dias, que a TAP estimou ter um custo direto de 48 milhões de euros, devido ao cancelamento de 1.300 voos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.