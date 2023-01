A greve de sete dias que foi confirmada pelo sindicato dos tripulantes para o final de janeiro terá um custo direto para a TAP de 48 milhões de euros, de acordo com estimativa feita pela empresa que admite mais 20 milhões de euros de perdas potenciais devido à esperada quebra de vendas para os outros dias.

A TAP diz mesmo que a recompensa a todos os trabalhadores, do mesmo valor, que estava a ser equacionada face aos bons resultados de 2022, fica “posta em causa”.

A transportadora diz que ainda que com a nova paralisação serão cancelados 1.316 voos e afetados 156 mil passageiros. O SNPVAC reunido em assembleia geral esta quinta-feira recusou a última proposta de acordo feita pela TAP e manteve a greve convocada para os dias 25 a 31 de janeiro. Isto apesar do esforço feito pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, num encontro com representantes sindicais realizado antes da assembleia geral.

Num longo comunicado, a TAP regista “um considerável avanço” nas discussões com o sindicato nas quais diz ter aceitado “grande parte das reivindicações apresentadas”. Das 14 propostas feitas pelo sindicato na negociação do acordo de empresa, foram aceites 12, o que representa 85%. As duas que foram recusadas dizem respeito a níveis de entrada e respetivos pagamentos — uma matéria que está a ser tratada em tribunal — e colocar mais um chefe de cabina nos aviões de longo curso porque, argumenta a empresa, a retirada deste elemento foi aprovada pelo sindicato e seus membros quando foi negociado o acordo de emergência assinado em 2021.

A TAP argumenta que esta cedência “significaria vários milhões de euros, acrescidos ao esforço que já representam todos os pontos aceites, além de colocarem a TAP em desvantagem competitiva com os seus pares que têm hoje menos um elemento também”.

Sobre as contas ao custo da greve, os 48 milhões de euros apontados resultam da soma de duas parcelas — a perda de 29,3 milhões de euros em receitas e indemnizações de 18,7 milhões de euros devidas a passageiros. A empresa admite que o custo total poderá chegar aos 68 milhões de euros, considerando perdas adicionais indiretas resultantes do impacto que esta greve terá na venda de bilhetes.