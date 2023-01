Uma mulher de 55 anos assumiu ter tentado envenenar Donald Trump em 2020, quando este ainda era Presidente dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Pascale Ferrier, que tem dupla nacionalidade francesa e canadiana, confessou o crime como parte de um acordo em troca de uma redução de pena – tendo agora de cumprir 22 anos de prisão.

A mulher terá enviado uma série de envelopes a Trump e a oito membros das forças de segurança do Texas com ligações a prisões onde já tinha estado, contendo amostras de rícino, um potente veneno feito a partir de resíduos tóxicos produzidos durante o processamento da planta com o mesmo nome. Em cada uma das cartas, Ferrier terá ainda escrito mensagens em que aludia à presença de um “presente especial”, prometendo tentar outra vez caso falhasse:

Se não resultar, vou encontrar uma receita melhor para outro veneno… ou talvez use a minha arma quando conseguir ir até aí. Desfrutem”.

Na carta endereçada a Trump, a suspeita terá ainda escrito que este tinha “arruinado e conduzido os EUA ao desastre”, exigindo-lhe que renunciasse à sua candidatura à eleição de 2020, que Joe Biden acabaria por vencer.

Os envelopes foram intercetados no Texas e em Washington DC antes de chegarem aos destinatários. Os Serviços Secretos informaram o FBI sobre as cartas e a ameaça a Trump e estas foram enviadas para testagem num laboratório no estado do Maryland.

Foi necessária a presença de peritos em armas de destruição maciça e na disposição de resíduos tóxicos em vários dos locais nos quais as cartas foram recebidas, devido à presença tóxica de pó de rícino nos envelopes”, pode ler-se em documentos do tribunal citados pelo The Guardian.

A partir daqui foi possível rastrear a origem das cartas da Ferrier, que viria a ser detida a 20 de setembro de 2020, quando tentava atravessar a fronteira entre o estado de Nova Iorque e o Canadá. No carro onde seguia, as autoridades descobriram uma arma de fogo, centenas de munições, duas facas, um taser, gás pimenta, um cassetete e um passaporte falso.

Como parte de um acordo de redução de pena, Ferrier declarou-se culpada de violar as leis federais que proíbem o uso de armas biológicas. A audição preliminar de sentença está agendada para dia 26 de abril.

Em comunicado, a Procuradoria de Washington D.C. disse esperar que a sentença “sirva de aviso a todos aqueles que tentarem usar os nossos correios para enviar substâncias tóxicas ou outras ameaças de natureza semelhante”.

Na mesma declaração, lança ainda um aviso sobre o aumento da violência política no país, que tem preocupado os titulares de cargos públicos. “Não há lugar no nosso país para a violência política, e não há nenhuma desculpa para ameaçar figuras do Estado ou colocar em perigo os nossos representantes eleitos”.