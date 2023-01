Nos próximos dois anos, a Peugeot vai lançar cinco novos eléctricos no mercado, dois dos quais já apresentou, designadamente o e-308 e a carrinha e-308 SW. A este par vai juntar-se depois o crossover e-408 e os dois SUV e-3008 e e-5008. Mas se uns vão beneficiar de melhorias na eficiência da mecânica, outros vão poder estrear a primeira plataforma específica para veículos com esta tecnologia, com vantagens no peso, no espaço interior, na eficiência e nos custos.

O Peugeot E-Lion Day permitiu à marca revelar a estratégia para os próximos anos, que prevê o lançamento no mercado dos e-308 e e-308 SW. As novidades da berlina e da carrinha do 308 passam por recorrer à mais recente geração da mecânica, que monta um motor eléctrico mais eficiente e mais potente, fornecendo 156 cv em vez dos anteriores 136 cv.

A alimentar a unidade motriz está uma bateria ligeiramente maior, com uma capacidade bruta de 54 kWh (em vez dos anteriores 50 kWh) e uma disponibilidade útil de 50,8 kWh (em vez de 46 kWh). Os motores mais eficientes e a bateria maior explicam que os e-308 e e-308 SW possam percorrer 400 km entre visitas ao posto de carga, segundo o método WLTP. Isto bate confortavelmente a autonomia anunciada pelos e-208 e e-2008, que se ficam pelos 362 km e 336 km, respectivamente.

Além destes dois veículos eléctricos, a Peugeot prepara mais três modelos movidos a bateria, o primeiro dos quais será o e-408, o crossover baseado (tal como os e-308) nas versões com motores de combustão, partilhando o mesmo chassi, ainda que adaptado ao motor eléctrico e ao pack de baterias. A potência do primeiro e a capacidade do segundo deverão ser similares aos utilizados pelos e-308.

Mas as maiores novidades entre os eléctricos da Peugeot vão chegar pela mão dos SUV e-3008 e e-5008. Isto porque estes serão os primeiros modelos da casa a recorrer a plataformas específicas para eléctricos, de modo a optimizar o potencial desta tecnologia, maximizando o espaço interior face ao comprimento total, reduzindo o peso e acomodando as células da bateria de forma mais homogénea do que o actual “H”, em que é mais difícil garantir que todas as células estão à mesma temperatura. A prova está no facto de permitirem alojar maior capacidade de acumuladores em veículos de dimensões relativamente compactas, o que lhes permite anunciar autonomias de até 700 km e três tipos de motorizações, incluindo pela primeira vez na marca uma versão com dois motores, um em cada eixo, para assegurar tracção integral.

A plataforma ao serviço dos 3008 e 5008 eléctricos é a nova STLA Medium, cuja entrada em produção foi consideravelmente antecipada, uma vez que esteve prevista para 2024 ou 2025 e agora promete ser introduzida no mercado já na segunda metade de 2023, surgindo primeiro no e-3008. Pouco depois será a vez do e-5008, sem que o construtor especifique se chegará aos clientes ainda em 2023 ou se apenas em 2024.