Depois da Tesla ter reduzido o preço dos Model 3 e Model Y em meados de Janeiro, o que para os clientes portugueses representou um corte entre 3000€ e 13.000€, consoante as versões, colocou a bola do lado da concorrência. Ou a concorrência reage e acompanha os descontos, tornando os seus modelos mais acessíveis, ou arrisca-se a ficar para trás. A Ford apostou em continuar competitiva e acompanhou o seu adversário norte-americano, reduzindo o preço nos EUA do Mustang Mach-E entre 600 e 5900 dólares, dependendo da versão. E os clientes agradecem esta batalha de preços, que só os pode beneficiar. Mas será que abrange os condutores portugueses?

Em meados de 2022, a Ford surpreendeu o mercado ao incrementar o preço do seu SUV eléctrico Mach-E em 11.000€, alegando escassez de componentes e a subida do respectivo preço. Agora, passados pouco mais de seis meses, o construtor volta a mexer no preço do seu modelo, mas desta vez para baixo, com o objectivo de acompanhar a Tesla e o seu concorrente directo Model Y.

A redução de preços acontece quando a capacidade de produção aumenta e há mais produto para escoar, sendo forçoso alargar o leque de clientes e tornar os veículos mais acessíveis. Mas é igualmente necessário que as margens de lucro existentes permitam este tipo de manobra. A Tesla, que investiu para duplicar a capacidade de produção na China e aguarda finalmente entrar em velocidade de cruzeiro nas fábricas de Berlim e Texas, trabalha, segundo os relatórios de contas, com margens de lucro brutas de 30%, sem igual em fabricantes com produções superiores ao milhão de veículos/ano. Daí os cortes anunciados, primeiro na China e semanas depois nos EUA e na Europa.

Today @Ford began delivering #MustangMachE to customers in the world’s largest auto market: China. Here’s Jin Zhang, one of the first customers in Shanghai to receive the keys from Mark Kaufman, general manager of Ford China BEV Division. Congrats, Jin! Enjoy your Mach-E ⚡️ pic.twitter.com/Jc9sdv4QQI — Jim Farley (@jimfarley98) December 26, 2021

A Ford, cujo Mustang Mach-E é produzido no México e exportado daí para todo o mundo, tem uma capacidade de produção inferior. A marca da oval azul fabrica menos de 200.000 unidades/ano, valor que aumentou no final de 2021 com a entrada em actividade da fábrica na China. Mas as unidades que aí são produzidas são exclusivamente canalizadas para o mercado local e outros países asiáticos. Ainda assim, a Ford apostou em não deixar fugir a rival Tesla, acompanhando-a na descida de preços, o que significa que o fabricante liderado por Jim Farley está confiante nas suas margens de lucro.

Contactada pela Observador, a Ford informou que a redução anunciada é, pelo menos de momento, exclusiva para o mercado norte-americano, não estando previstos cortes no mercado europeu. Resta saber como a Ford pensa ajudar os condutores nacionais a superar a actual diferença entre as versões mais acessíveis do Mustang Mach-E RWD, com 440 km de autonomia e um preço de 66.922€, e o Tesla Model Y mais em conta, também RWD e com 455 km de alcance entre recargas, proposto entre nós por 46.990€.