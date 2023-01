Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, chegou na segunda-feira ao Zimbabué para uma visita estatal de três dias com o objetivo de fortalecer os laços diplomáticos entre os dois países. O líder bielorrusso foi recebido com pompa e circunstância numa viagem marcada pelo primeiro encontro com o homólogo em três anos, por uma troca de prendas inesperada e pelos recados aos países ocidentais.

O segundo dia da visita estatal arrancou com uma cerimónia de entrega de equipamento agrícola bielorrusso aos agricultores de Zimbabué. A ocasião serviu de palco para uma troca de presentes entre os dois governantes, na qual Lukashenko presenteou o homólogo com um trator, trazendo à memória um episódio de 2022, no qual ofereceu ao Presidente russo um certificado para um trator. Por seu turno, o Presidente Emmerson Mnangagwa ofereceu ao líder bielorrusso um leão embalsamado.

Lukashenka, on the other hand, received a natural size stuffed lion pic.twitter.com/UtW7x9fYRa — Belsat in English (@Belsat_Eng) January 31, 2023

Durante o evento Lukashenko aproveitou para lançar farpas ao ocidente, deixando palavras de gratidão pelas sanções implementadas contra os dois países. “Primeiro quero agradecer aos norte-americanos e a todo o mundo ocidental por ter imposto sanções contra nós. De outra forma, não seriam os tratores bielorrussos a chegar a este campo enorme esta terça-feira, mas os dos EUA e da Alemanha”, afirmou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a agência Belta, as declarações foram recebidas com aplausos dos presentes. Ambas as nações, que tem uma forte cooperação na área da agricultura, enfrentam as consequências das sanções ocidentais. O Zimbabué é alvo de restrições devido às violações dos direitos humanos, enquanto a Bielorrússia é sancionada pelo apoio à invasão russa da Ucrânia.

O conflito, que se prolonga há mais de onze meses, foi também um dos temas abordado por Lukashenko. Questionado sobre se a Bielorrússia sentia obrigação de aumentar o apoio à Rússia face à invasão, o governante deixou uma promessa: “Se os nossos irmãos russos precisarem de ajuda, estaremos prontos para oferecer assistência”. Garantiu, no entanto, que para já esse não é o caso.

Lukashenko, um aliado próximo do Presidente russo Vladimir Putin, está de visita ao Zimbabué até quarta-feira. À chegada ao aeroporto de Harare esperava-o o homólogo, no primeiro encontro entre os dois líderes desde a visita de Mnangagwa a Minsk, em 2019. Num acolhimento caloroso, o Presidente bielorrusso foi recebido multidão efusiva que aplaudiu e assobiou à sua passagem.