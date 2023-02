Carlos Moedas de novo ao ataque. Durante uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa, que decorreu esta quarta-feira à porta fechada, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa não gostou de ver a oposição a tentar assacar responsabilidades à autarquia e voltou a defender que o anterior executivo de Fernando Medina, tal como o Governo socialista, não “fez nada” de decisivo para colocar em andamento a Jornada Mundial de Juventude.

“Eu não fui a Roma dizer o que íamos fazer. Foram outros. Em 2019, todos os responsáveis políticos, alguns hoje no Governo [Fernando Medina], gritaram de felicidade. Mas ninguém fez nada”, queixou-se Carlos Moedas. Segundo apurou o Observador, autarca disse ainda que existe uma vontade da oposição, em particular do PS, de “politizar” a Jornada Mundial de Juventude.

“Sinto uma ânsia constante de politizar a Jornada Mundial de Juventude. Mas este é um tema muito importante para ser politizado. Vamos receber um chefe de Estado, mas não é um chefe de Estado qualquer — é uma visita de Estado que trás consigo mais de um milhão de pessoas”, terá dito Moedas.

Segundo relatos de elementos que estiveram na reunião, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa terá repetido as críticas que têm feito publicamente a José Sá Fernandes, coordenador nomeado pelo Governo, dizendo que não conhece trabalho ao antigo vereador de Fernando Medina.

