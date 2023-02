Em atualização

Um incêndio num condomínio de luxo na Foz, no Porto, causou ferimentos ligeiros em pelo menos duas pessoas. Ao Observador, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto explicou que o edifício de sete andares foi evacuado e sete pessoas resgatadas. Segundo o Correio da Manhã, quatro pessoas ficaram retidas num dos apartamentos.

O CDOS do Porto explicou ainda que o incêndio, que já se encontra extinto, começou na cozinha de um dos apartamentos, desconhecendo-se porém as causas do mesmo.

O alerta foi dado pelos moradores às 19h29 e para o local foram 16 operacionais e cinco veículos.