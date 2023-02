À segunda, ao que parece, é de vez. Um ano após anunciar o fim da carreira para voltar atrás na decisão apenas 40 dias depois, Tom Brady vai deixar os relvados, o futebol americano e a NFL. Num curto vídeo publicado nas redes sociais, o quarterback de 45 anos explicou que decidiu reformar-se “de vez”.

“Bom dia. Vou direto ao assunto: vou reformar-me. De vez. Foi outro processo e foi todo um assunto da última vez, por isso, quando acordei esta manhã decidi só carregar no ‘gravar’ e dizer-vos primeiro. Não vou demorar-me, só temos direito a um longo e emotivo texto de despedida e usei o meu no ano passado. Muito obrigado a cada um de vocês pelo apoio. À minha família, aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus adversários. Podia continuar para sempre, é muita gente. Obrigado por me terem deixado viver o meu maior sonho. Não mudaria nada. Adoro-vos”, disse Tom Brady, sentado naquilo que parece ser uma duna de uma praia, ao longo de uns curtos 53 segundos que encerram uma carreira histórica que se prolongou ao longo de 23 temporadas.

Truly grateful on this day. Thank you ????????❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

De recordar que, há menos de um mês, os Tampa Bay Buccaneers onde o quarterback jogava foram eliminados na primeira ronda dos playoffs da NFL — ou seja, ainda em janeiro, Brady soube que não iria participar no Super Bowl pela segunda época consecutiva, um cenário que abriu desde logo a porta a rumores de que poderia terminar a carreira a curto prazo. Na altura, logo depois do fim do jogo contra os Dallas Cowboys, garantiu que iria refletir sobre o assunto.

“Vou para casa e vou tirar uma boa noite de sono. Concentrei-me muito neste jogo e a partir de agora terá de ser um dia de cada vez. Adoro esta equipa. É um grande sítio para se estar e tenho de agradecer a toda a gente por me terem recebido tão bem. Estou muito grato pelo respeito e espero que o tenha demonstrado de volta”, explicou. O dia de cada vez, ao que parece, levou-o até uma decisão definitiva.

Ainda que, como se sabe, Tom Brady tenha voltado atrás numa decisão aparentemente definitiva há um ano. Em fevereiro de 2022, também depois de os Buccaneers serem eliminados nos playoffs, divulgou o tal “longo e emotivo texto de despedida” e anunciou o fim da carreira. 40 dias depois, porém, voltou atrás — e disputou mais uma temporada, a 23.ª da carreira, na NFL.

Longe de ser um predestinado, Tom Brady foi a escolha 199 na sexta ronda do draft de 2000 da NFL, aterrando nos New England Patriots, onde acabaria por tornar-se uma autêntica lenda. Em 2020, de forma inesperada, mudou-se para os Tampa Bay Buccaneers e ainda foi a tempo de vencer mais um Super Bowl. No entretanto, somou títulos e recordes: é o jogador com mais Super Bowls, sete, o único quarterback a ter conquistado o Super Bowl em três décadas diferentes, o mais velho a ganhar e a ser MVP, o único a ter sido MVP com duas equipas diferentes e o dono dos registos máximos da NFL em jardas, passes para touchdown, jogos e vitórias.