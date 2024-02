O apresentador Tucker Carlson, figura conhecida e polémica da direita norte-americana e ex-jornalista do canal Fox News, está a ser alvo de notícias falsas por uma razão surpreendente: segundo vários utilizadores nas redes sociais, Carlson teria prometido pôr fim à sua própria vida caso a equipa dos Kansas City Chiefs (conhecidos apenas por Chiefs) ganhasse a final da liga de futebol norte-americano, o Superbowl.

Carlson, que ainda há pouco tempo foi notícia por ter feito uma polémica entrevista a Vladimir Putin, teria, supostamente, justificado esta ameaça sobre a sua própria vida com a ligação dos Chiefs à cantora norte-americana Taylor Swift.

Isto porque desde o ano passado que Swift namora com Travis Kelce, um dos principais jogadores dos Chiefs e da NFL (a liga de futebol-americano). E, tendo marcado já presença em vários jogos do namorado, a que assiste num camarote muitas vezes acompanhada por outras celebridades (no Super Bowl levou consigo a atriz Blake Lively e a cantora Lana del Rey), a artista tem captado as atenções, sendo filmada com muita frequência pelas câmaras no estádio.

Além disso, a cantora tem aparecido nas notícias por ter apoiado Biden na corrida à Casa Branca, em 2020, argumentando que o candidato democrata defenderia os direitos das “pessoas de cor”, das mulheres e da comunidade LGBTQ+, além de levar “a sério” riscos para a saúde pública como a pandemia. A posição política de Swift irritou DonaldTrump, que desta vez já veio publicar nas redes sociais uma lista de razões pelas quais a artista deveria apoiá-lo numa recandidatura à Casa Branca.

O burburinho à volta do posicionamento político da cantora é tal que uma sondagem recente veio revelar que quase um quinto dos norte-americanos acredita numa teoria da conspiração que garante que Swift faz parte de um plano secreto para ajudar a eleger Biden — plano esse que também implicaria um envolvimento da Casa Branca para garantir a vitória da equipa de Travis Kelce na final do campeonato.

Ou seja, todos estes pontos se unem para traçar um cenário em que muitos republicanos têm uma imagem negativa Kelce e Swift — a somar aos fãs de futebol americano que criticam a atenção que a cantora tem atraído durante os jogos. Ainda assim, e apesar de haver várias publicações disponíveis nas redes sociais que defendem a teoria da ameaça de suicídio de Tucker Carlson, não é possível encontrar nenhuma declaração do jornalista nesse sentido.

O que é possível encontrar, como fonte original dessas publicações, é uma publicação antiga (que parece já não estar disponível) na rede social X da conta The Halfway Post, que se descreve como uma página de “sátira”: “Eu não noticio factos, eu melhoro-os.”

E a página identifica o seu autor, Dash MacIntyre, que se apresenta como um “comediante e poeta”, assumindo assim que o que faz na sua página é publicar piadas e conteúdos satíricos — e não transmitir notícias reais.

Conclusão

Não há qualquer registo da suposta declaração de Tucker Carlson. Essa declaração foi escrita não pelo jornalista, mas por uma página de conteúdos satíricos, alimentada por um comediante.

