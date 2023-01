2022 foi um autêntico carrossel de emoções para Tom Brady. O quarterback norte-americano acabou a carreira na sequência da eliminação dos Tampa Bay Buccaneers nos playoffs da NFL, voltou atrás na decisão apenas 40 dias depois, divorciou-se e ainda assinou um contrato milionário para salvaguardar o futuro pós-futebol americano. 2023 ainda mal começou — mas já se afigura turbulento.

Esta segunda-feira, a atuar em casa e no Raymond James Stadium, os Buccaneers foram eliminados pelos teoricamente inferiores Dallas Cowboys e caíram na primeira ronda dos playoffs. Ou seja, estão desde já afastados do que ainda resta da temporada e já não podem marcar presença no Super Bowl. Ou seja, pelo segundo ano consecutivo, Tom Brady perdeu a oportunidade de conquistar o título máximo do futebol americano pela oitava vez na carreira.

Tom Brady's 23rd NFL season comes to an end. pic.twitter.com/gv5PmG7iCO — NFL (@NFL) January 17, 2023

Na 23.ª temporada da carreira, o jogador de 45 anos realizou a 48.ª partida nos playoffs — sozinho, tem mais do que 23 das 32 equipas da NFL — e ainda não decidiu se vai procurar chegar à 49.ª. Logo depois do final do jogo, quando ficou confirmada a eliminação precoce dos Buccaneers, Brady garantiu que não iria cometer o erro da época passada e assumir opções irrefletidas.

“Vou para casa e vou tirar uma boa noite de sono. Concentrei-me muito neste jogo e a partir de agora terá de ser um dia de cada vez. Adoro esta equipa. É um grande sítio para se estar e tenho de agradecer a toda a gente por me terem recebido tão bem. Estou muito grato pelo respeito e espero que o tenha demonstrado de volta”, explicou. Após terminar a carreira há pouco menos de um ano, voltar atrás 40 dias depois para assinar por mais um ano com os Buccaneers e ter mais uma temporada pouco conseguida, o futuro de Tom Brady é uma autêntica indecisão.

Ainda assim, existem algumas pistas — desde logo a possível e compreensível manutenção em Tampa Bay, onde é praticamente certo que a equipa voltaria a assinar um contrato de renovação válido por mais um ano. Nos últimos meses, porém, Brady assinou um acordo de 10 anos e 356 milhões de euros para se tornar o principal analista da NFL na Fox Sports assim que terminar a carreira, o que significa que o jogador não precisa propriamente de se preocupar com o que vai ou não encaixar financeiramente até decidir deixar os relvados.

No cenário de deixar os Buccaneers, Tom Brady pode permanecer na Flórida e juntar-se aos Miami Dolphins, que há muito tentam contratá-lo — o dono, aliás, já foi multado em quase dois milhões de euros por “contactos inadmissíveis” com o jogador entre 2019 e 2021, quando este ainda estava nos New England Patriots. O quarterback também tem sido associado aos Las Vegas Raiders, cujo treinador é Josh McDaniels, antigo coordenador ofensivo dos Patriots, e um regresso a New England parece nunca estar fora de questão. O técnico da equipa continua a ser Bill Belichick, com quem Brady conquistou seis dos sete Super Bowls que tem, e existe a ideia persistente de que os Patriots voltariam a abrir as portas para um potencial último do ano do melhor de sempre.

Seja como for daqui para a frente, é claro e notório que Tom Brady não pretende terminar a carreira depois de eliminações na primeira ronda dos playoffs ou de desilusões competitivas que pouco ou nada conheceu desde que se estreou na NFL. O histórico quarterback quer ganhar, quer lutar por títulos e quer despedir-se dos relvados com as mãos no troféu que tornou seu por direito próprio. O caminho para lá chegar, porém, tem diversas avenidas. E Brady tem de escolher uma.