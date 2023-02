O chefe dos serviços secretos militares ucranianos, Kyrylo Budanov, vai substituir Oleksii Reznikov como ministro da Defesa, anunciou este domingo David Arakhamia, o líder parlamentar do partido Servo do Povo, o mesmo de Volodymyr Zelensky.

“A guerra dita os movimentos de pessoal”, explicou o deputado, reforçando que os “tempos e as circunstâncias obrigam a um reforço e a uma concentração. Isto é o que está a acontecer agora e continuará no futuro”, frisou o deputado na sua conta pessoal do Telegram, sem especificar a data prevista da remodelação ministerial.

A substituição deverá ser antes de uma esperada ofensiva russa e segue-se a escândalos de corrupção envolvendo o gabinete do ministro da Defesa.

Com 37 anos, Kyrylo Budanov “chefiará o Ministério da Defesa, o que faz todo o sentido em tempo de guerra”, disse o deputado, acrescentando que “o inimigo está a preparar-se para avançar”. “Estamos a preparar-nos para nos defender”, referiu.

Uma das figuras mais conhecidas da guerra na Ucrânia, Oleksii Reznikov, 56 anos, será nomeado ministro das Indústrias Estratégicas. Foi nomeado para o cargo em em novembro de 2021 e ajudou a permitir o fornecimento de armas ocidentais às forças ucranianas para tentar neutralizar as tropas russas, que invadiram o país há quase um ano.

No entanto, o Ministério da Defesa tem sido manchado por escândalos de corrupção. O seu adjunto foi forçado a demitir-se no final de janeiro, após acusações de que a tutela tinha assinado contratos de fornecimento de alimentos a preços duas a três vezes superiores aos preços de mercado.

Numa longa conferência de imprensa durante a tarde, Oleksii Reznikov tinha negado a notícia, ainda que tenha ressalvado que, fosse essa a vontade de Volodymyr Zelensky, sairia do cargo.

O Ministério da Defesa ainda não comentou o assunto, nem a presidência ucraniana.