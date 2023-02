Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

23 de fevereiro de 2022. Na noite que antecedeu o princípio da guerra na Ucrânia, Kyrylo Budanov olhava ansiosamente para o relógio, em contagem decrescente até às 4h00 – a hora que tinha apontado como o início da invasão. “Parece estranho, mas estava com medo que não acontecesse”, confessou ao Washington Post.

É compreensível: a sua reputação estava em jogo. Budanov foi o único dentro da Ucrânia a prever uma invasão russa em larga escala, contrariando o ceticismo dos responsáveis políticos em Kiev que apenas acreditavam numa invasão do leste da Ucrânia, onde os confrontos já decorriam desde 2014.

O chefe dos serviços secretos ucranianos não se enganou; a Rússia invadiu mesmo, e desde então Kyrylo Budanov tornou-se uma figura extremamente influente no círculo de Volodymyr Zelensky – de tal forma que, nas próximas semanas, deverá ser confirmado como novo ministro da Defesa, de acordo com o líder parlamentar do partido do Presidente ucraniano.

