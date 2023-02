A Range Rover, a marca mais exclusiva, refinada e dispendiosa da Land Rover, vai produzir apenas 16 unidades do seu topo de gama numa versão muito especial, a SV Landsdowne Edition. Esta será entregue à Special Vehicles Operations (SVO), a divisão que trata das execuções especiais do construtor para aqueles clientes que não querem ter limites à capacidade de configurar o SUV à sua maneira.

Tradicionalmente, os Range Rover “normais” disputam o mercado com os melhores SUV da Mercedes, BMW e Audi, mas os 16 Range Rover SV Landsdowne visam atrair os clientes que habitualmente só têm olhos para os Bentley Bentayga ou Rolls-Royce Cullinan, em que o luxo e requinte são elevados ao extremo. E se a riqueza e a atenção colocadas nos detalhes são enormes, o preço não lhe fica atrás, com a marca a exigir um investimento de 250.000 libras, aproximadamente 282.000€, também ele um valor ao nível dos rivais que pretende combater.

Com a carroçaria pintada de Landsdowne Grey Gloss, um cinzento claro, e o tejadilho em Corris Grey Gloss, um cinza mais escuro, é fácil distinguir esta edição especial e numerada de 16 Range Rover dos restantes. Tanto mais que recorrem ainda a jantes de 23”, a decorações da carroçaria em cinzento escuro e a cromados pintados de negro. Por dentro o requinte é mais evidente, pela qualidade da pele escolhida, bem como da madeira, já para não falar dos tapetes.

Para motorizar este tapete voador sobre rodas, a marca recorreu ao 4.4 V8 biturbo fornecido pela BMW ao construtor britânico. Esta unidade, associada a uma caixa automática com oito velocidades, fornece 530 cv e 749 Nm, binário que depois divide pelas quatro rodas, para optimizar a aderência consoante as condições do piso e o tipo de condução.

Além do preço elevado e da reduzida quantidade de veículos a produzir, até para lhe assegurar a devida exclusividade, sabe-se que o Range Rover SV Landsdowne apenas será comercializado no Reino Unido, onde certamente será mais fácil encontrar 16 felizardos que valorizem o facto desta edição limitada custar quase o triplo do valor exigido pela versão mais acessível do mesmo modelo.